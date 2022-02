JETZT ABSTIMMEN! Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Heidenheim?

Das war nichts beim favorisierten 1. FC Heidenheim: Hannover 96 verliert sein Auswärtsspiel in der Voith-Arena am 21. Spieltag mit 1:3. 96 war über die gesamte Spielzeit das schlechtere Team an diesem Freitagabend und fing sich bereits früh durch Niklas Hult ein unglückliches Eigentor (4. Minute). Heidenheims Niklas Mohr erzielte einen Doppelpack (33., 48.), sein zweiter Treffer aus 37 Meter besitzt "Tor des Monats"-Potenzial.

Anzeige

96 konnte zwar im Anschluss an das 0:2 schnell und wie aus dem Nichts durch Maximilian Beier (37.) verkürzen, die Offensive blieb ihrem Trainer Christoph Dabrowski an diesem Abend dennoch einiges schuldig. Auch die Einwechslung des wuchtigen Hendrik Weydandt zur Pause sorgte nicht für die gewünschte Belebung im Angriff.