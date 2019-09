User-Noten: Debütant Aogo ist der beste Feldspieler eines schlechten Kollektivs

Sechs Spieltage sind gezählt - und so ziemlich jeder dürfte überrascht sein, dass Hannover 96 den 15. Tabellenplatz belegt. Natürlich sind noch 84 Punkte zu holen. Ob der Leistung, die die Roten derzeit abrufen, ist die Maximal-Ausbeute eine Utopie.

Ideenloser Offensivdrang

Schon in den nächsten zwei schwierigen Partien kommt es drauf an: Bei Holstein Kiel muss geliefert werden, danach kommt der 1. FC Nürnberg. Um den Blick aber nochmal auf die 96-Leistung gegen ein starkes Arminia Bielefeld zu werfen: Wieder kassiert die Mannschaft von Mirko Slomka nach einem Freistoß das 0:1, ein Foulelfmeter (Foul von Felipe) entscheidet die Partie. Gute Umschaltmomente existierten, die Konsequenz im letzten Angriffsdrittel blieb aus. Was durchkam, prallte an Bielefelds Abwehr ab. Die sind nach wie vor die einzig ungeschlagene Mannschaft der beinharten 2. Bundesliga.

Die Leistung der Hannover-Profis habt Ihr bewertet. Spoiler: Ron-Robert Zieler ist der Beste - und hat als einziger eine 3 vor dem Komma. Eine Übersicht.