User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Regensburg?

Nullnummer im Nebel: Es war eine zerfahrene Partie, die sich der SSV Jahn Regensburg und Hannover 96 im dichten Nebel lieferten. Für die Fernsehzuschauer war es teilweise schwierig, am Geschehen dranzubleiben. Das lag zum einen an der schlechten Sicht durch die Witterungsbedingungen, zum anderen am Spiel beider Teams, das selten klar und stringent war.

Gerade von 96, durchaus als Favorit nach Bayern angereist, kam offensiv viel zu wenig. In der ersten Halbzeit war ein Schüsschen von Jaka Bijol in der 40. Minute die beste Torchance. Nach der Pause wurden beide Teams ein wenig gefährlicher, zum Chancenfestival wurde die Partie aber beileibe nicht.

Wie habt ihr den Auftritt der Roten gesehen? Hier könnt ihr den 96-Profis eure Noten geben.