User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der Roten gegen Aue?

Nach dem Erfolg gegen St. Pauli konnten die 96er den nächsten Sieg einfahren. Nach 16 Minuten gerieten die 96er in Rückstand. Marvin Bakalorz ließ die Roten in der 32. Minute mit seinem Treffer zum Ausgleich jubeln. Bis zur Pause musste kein Torhüter mehr hinter sich greifen.

Die zweite Hälfte startete für die Roten nicht so erfolgreich. Durch einem Eigentor von Bakalorz gingen sie wieder in Rückstand. Doch Weydant sorgte in der 70. Minute erneut für den Ausgleich. Genki Haragushi ließ die Fans in der 90. Minute mit seinem Last-Minute-Siegtreffer zum 3:2-Sieg jubeln.