Maina und Guidetti nicht gut drauf: So habt ihr die 96-Profis in Osnabrück gesehen

Die drei Punkte und damit auch so gut wie sicher der Klassenerhalt sind im Sack, Hannover 96 kann endgültig für ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga planen. Ein 4:2 in Osnabrück liest sich gut und ist es auch, wenngleich es beim Neustart in den ersten 70 Minuten hier und da doch ein wenig rumpelte im Spiel der Mannschaft von Kenan Kocak.

So fehlte es der Abteilung Attacke lange an Durchschlagskraft, was sich auch in den User-Noten widerspiegelt. Wie immer hat der SPORTBUZZER nach dem Abpfiff um eine Einzelkritik der 96-Fans gebeten, dieses Mal konnten sogar erstmals 15 Spieler und damit so viele wie noch nie bewertet werden.