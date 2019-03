Weydandt wieder mit Topnote: So habt Ihr die 96-Profis gegen den FC Augsburg bewertet

Es soll einfach nicht sein... Hannover 96 lieferte beim FC Augsburg über 64 Minuten ein ordentliches Fußballspiel ab, doch zu Punkten reichte es schon wieder nicht. Die frühe 96-Führung erzielte Hendrik Weydandt mit einem wuchtigen 15-Meter-Kopfball bereits in der achten Spielminute. Weydandt, Jonathas und Nicolai Müller hatten noch weitere Möglichkeiten im ersten Durchgang, doch der Ball landete nicht im Netz. In Halbzeit zwei hatte Genki Haraguchi per Freistoß die dickste Chance, den Spielstand auf 2:0 für Hannover zu stellen, doch sein sehenswerter Schuss prallte in der 52. Minute vom Querbalken zurück ins Feld.