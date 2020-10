User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung der 96-Profis gegen Fortuna Düsseldorf?

Muslija startet und trifft

Nach der umstrittenen gelb-roten Karte für Düsseldorfs erst zum zweiten Durchgang eingewechselten Matthias Zimmermann in der 52. Spielminute war es Startelf-Debütant Florent Muslija, der den Bann in der 57. Minute mit einem sehenswerten Treffer brechen konnte. Nur sechs Minuten später erhöhte Stürmer Marvin Ducksch - der in Halbzeit eins noch an der Latte scheiterte - vom Elfmeterpunkt.

(Wie waren die 96-Profis drauf? Hier geht`s zur Einzelkritik!)

Kurios wurde es beim 3:0 in der 85. Minute, als sich Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier das Ei nach einer Rückgabe selbst ins Nest legte. Hannover 96 war schon vor dem Seitenwechsel der Fortuna in allen Belangen überlegen, doch nach dem Platzverweis konnten die Roten aus ihrer Überzahl Kapital schlagen und sich dem Spielverlauf verdient die drei Punkte sichern.

Und nun seid Ihr gefragt: Wie bewertet Ihr die Leistung der 96 -Profis gegen Fortuna Düsseldorf? Verratet es uns in unserer Umfrage!