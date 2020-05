User-Noten: Bewertet die 96-Spieler nach der Partie gegen den Karlsruher SC

Wie gegen den VfL Osnabrück tat sich 96 gegen die Gäste aus Karlsruhe zunächst schwer, in einen Spielfluss zu kommen. Ab dem Ende des ersten Durchgangs rissen die Roten das Zepter aber verstärkt an sich. Edgar Prib belohnte den Aufwind mit dem 1:0-Führungstreffer (48.). In der Folge wurde 96 allerdings zu passiv, kassiertn den Ausgleich (71.) und musste sich am Ende angesichts immer stärker werdenden Badenern fast noch über ein Remis freuen.