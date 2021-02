User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Greuther Fürth?

Nach dem schwachen Auftritt bei Fortuna Düsseldorf hat 96-Trainer Kenan Kocak seine Startelf auf drei Positionen verändert. Der verletzte Hübers wurde in der Innenverteidigung durch Basdas ersetzt. In der Offensive starteten Ducksch und Ochs für mussten Muslija und Schindler. Von Beginn an lauerten Sulejmani und Co. auf Konter. Die Roten standen tief und macht die Räume ab der eigenen Hälfte eng, um die Spielstärke der Fürther nicht aufkommen zu lassen. Trotzdem stieg der Druck durch die Gäste von Minute zu Minute an.

Offenes Spiel in Halbzeit zwei

Den Unterschied vor der Pause machte Genki Haraguchi. Mit dem ersten echten 96-Abschluss brachte er die Gastgeber überraschend in Führung (41.). In der 68. Minute mussten die Niedersachsen zwar den Ausgleich durch Havard Nielsen hinnehmen, die erneute Führung ließ aber nicht lange auf sich warten. Gerade einmal zwei Minuten später brachte der eingewechselte Stürmer Moussa Doumbouya Hannover wieder in Front. Doch die Kleeblätter hatten wieder eine Antwort parat. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende traf Fürth-Joker Dickson Abiama zum 2:2-Endstand (76.). Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis?