JETZT ABSTIMMEN: Wie bewertet ihr die 96-Profis nach dem 0:3 gegen Hansa Rostock?

Von dem vielversprechenden Saisonstart gegen Werder Bremen war kaum noch etwas zu sehen. Im ersten Heimspiel der Saison musste sich Hannover 96 vor rund 14.000 Zuschauern in der HDI-Arena mit 0:3 (0:1) gegen Hansa Rostock geschlagen geben.

Rostock erwischt 96 eiskalt

Nach einer unspektakulären Anfangsphase ohne große Torraumszenen aus dem Spiel heraus brachte Hanno Behrens die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in Führung (40.). Viel schlechter konnte es für 96 in der zweiten Hälfte dann nicht laufen: Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff sorgte John Verhoek für das 0:2 (46.). Das Team von Jan Zimmermann tat sich weiter schwer und kam kaum gefährlich vor den Kasten der Gäste. Den Schlusspunkt setzte Nik Omaldic mit dem 0:3 in der Nachspielzeit (93.). Ein insgesamt enttäuschender Auftritt der Roten.