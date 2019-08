User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung der 96-Profis gegen Greuther Fürth?

Hannover 96 wollte nach dem Sieg in Wiesbaden im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth nachlegen. Doch das Team von Mirko Slomka tat sich lange Zeit schwer und hatte Probleme, Torchancen zu kreieren. So überraschte es nicht, dass die Roten zur Pause sogar mit 0:1 zurücklagen.

Es mangelt an offensiver Kreativität

In Durchgang zwei brachte Slomka dann Stürmer Hendrik Weydandt, der auf Anhieb präsent war - und den Roten zumindest einen Punkt sicherte. Die Leistung des gesamten Teams ist allerdings noch ausbaufähig. Es fehlte an offensiver Kreativität und in einigen Phasen auch an der defensiven Stabilität.

