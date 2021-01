Top-Werte für die Abwehr: So habt ihr die 96-Profis gegen Sandhausen bewertet

Es gibt in dieser Saison viel zu meckern bei Hannover 96, umso wohltuender war der Traumstart ins Jahr 2021 mit dem glatten 4:0-Erfolg gegen den SV Sandhausen. Das war nicht nur der höchste Sieg in der laufenden Spielzeit, sondern auch das dritte Ligaspiel in Folge, in dem die Roten ohne Gegentor blieben.

Die Innenverteidigung Marcel Franke/Timo Hübers harmoniert. Die Rückkehr des zwischenzeitlich verletzten Top-Neuzugangs Niklas Hult auf links und das Formhoch von Sei Muroya auf der rechten Seite tun dem Zweitligisten ebenfalls gut.