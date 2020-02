User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Wehen Wiesbaden?

Was für eine irre Schlussphase in Hannover. Zunächst führte der SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 in Hannover. Und bis zur 83. Minute sah alles nach einem sicheren Sieg für die Gäste aus. Doch es folgten verrückte zehn Minuten.

In der 83. Minute erzielte Genki Haraguchi den wichtigen Ausgleichstreffer, ehe Cedric Teuchert vier Minuten später sogar das 2:1 für die Roten gelang. Das Spiel war gedreht und plötzlich sah alles nach einem 96-Sieg aus. Denkste. In der 90. Minute konnte Wiesbaden nochmals zurückschlagen und das 2:2 erzielen. Am Ende ist das Ergebnis leistungsgerecht. Für 96 ist ein Punkt trotzdem zu wenig.