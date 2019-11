User-Noten: Wie bewertet die Leistung von Hannover 96 gegen Darmstadt 98?

Fehlstart für Kenan Kocak: Im ersten Spiel unter seiner Führung unterlag Hannover 96 zu Hause mit 1:2 (1:2) gegen den SV Darmstadt 98. Durch die dritte Heimniederlage in dieser Saison sind die Roten auf den Relegationsplatz abgerutscht. Vor offiziell 22.100 Zuschauern wurde es in der Schlussphase turbulent - rund um Marc Stendera.

In der 87. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Mittelfeldspieler per Traumtor der vermeintliche Ausgleich. Allerdings annullierte Schiedsrichter Martin Thomsen den Treffer in den linken Knick, da er selbst den Ball unmittelbar zuvor zu Stendera abgelenkt hatte. Stendera meckerte und sah Gelb - und sah kurz darauf zum zweiten Mal Gelb, als er gegen die Eckfahne trat. Wie auch immer: Am Ende steht die Niederlage.

Wie habt ihr die Leistung der Roten gesehen?