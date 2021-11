JETZT ABSTIMMEN! Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis in Karlsruhe?

Hannover 96 schlittert immer tiefer in die Krise. 15 Minuten Winterschlaf in der ersten Halbzeit reichten, um die deutliche Niederlage beim Karlsruher SC zu besiegeln. Kyoung-Rok Choi (17.), Daniel Gordon (27.) und Marvin Wanitzek (29.) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

96 zeigte nach dem 0:3 zwar eine deutliche Reaktion, ließ in der Offensive aber mal wieder die Durchschlagskraft vermissen. Ein Treffer von Lukas Hinterseer, der weiterhin torlos bleibt, wurde vom Videobeweis zurückgenommen (34.). Nach dem Seitenwechsel gab sich 96 nicht auf und arbeitete am Anschlusstreffer. Wie so oft in den letzten Wochen wollte das Spielgerät aber nicht über die Linie. Stattdessen erhöhte Philipp Hofmann kurz vor Schluss noch auf 4:0 für den KSC (83.).