User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis bei Fortuna Düsseldorf?

In der ersten Halbzeit taten sich beide Offensivabteilungen schwer. Spannende Szenen in den Strafräumen waren komplette Mangelware. Nach 28 Minuten brachte Rouwen Hennings die Düsseldorfer per Strafstoß in Führung. Zuvor hatte Kingsley Schindler Ex-Hannoveraner Felix Klaus im Sechzehner zu Fall gebracht. Die erste gute Gelegenheit für einen 96-Treffer nutzte Florent Muslija eiskalt und sorgte mit einer guten Einzelleistung für den Ausgleich (37.). Bedanken durften sich die Roten allerdings auch bei Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier, der den Treffer mit einem katastrophalen Fehlpass selbst einleitete.

Anzeige

Kurz vor dem Pausenpfiff sah Florian Hartherz nach einem Foul an Kingsley Schindler seine zweite gelbe Karte und flog vom Platz (45.). Trotz der Unterzahl gelang den Gastgebern in der 52. Minute die erneute Führung. Unbedrängt konnte der Flügelspieler den Ball zum 2:1 einnetzen (52.). Rund eine Viertelstunde vor dem Ende traf Shinta Appelkamp per Konter zum 3:1 (76.). Der eingewechselte Mick Gudra machte es zwar nochmal spannend, doch 96 kam über den Anschlusstreffer nicht hinaus (79.).