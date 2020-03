User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung der 96-Profis beim 1. FC Nürnberg?

Timo Hübers sorgte in seinem dritten Spiel nach langer Verletzungspause mit seinem ersten Profi-Treffer für Hannover 96 in der 18. Spielminute für die 1:0-Führung. Hübers setzte sich nach einem Eckball von Dominik Kaiser gegen den hochgewachsenen Patrick Erras durch und köpfte den Ball genau in den Winkel. Nur neun Minuten später war es dann Linton Maina, der nach Zuspiel vom Ex-Nürnberger Cedric Teuchert auf 2:0 erhöhte. Maina nagelte den Ball Club-Torhüter Christian Mathenia aus kurzer Distanz unhaltbar unters Dach. In der Schlussphase staubte der eingewechselte Hendrik Weydandt aus kürzester Distanz zum 3:0-Endstand ab.