User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis beim FC Erzgebirge Aue?

In den ersten Minuten hat Hannover das Spiel gemacht, doch dann kamen auch die Gastgeber immer besser in die Partie. Die erste richtig gute Möglichkeit hatten die Auer, aber 96-Keeper Michael Esser war gegen Florian Krüger zur Stelle. In der 24. Minute durften dann aber die Roten jubeln. Weil Pascal Testroet eine eigentlich schwach ausgeführte Ecke nur schlecht klären konnte, kam Phillip Ochs zum Abschluss - und erzielte das 1:0.

Kurz nach dem Wiederanpfiff wurden die Niedersachsen dann wachgerüttelt. In der 50. Minute lag der Ball im Tor von Michael Esser, doch Pascal Testroet stand knapp im Abseits. Nur wenige Minuten später landete der Ball wieder im Kasten der Roten. Dieses Mal war Gaetan Bussmann im Abseits (56.). Rund eine halbe Stunde vor dem Ende passierte dann was, was passieren musste: Aues Pascal Testroet traf zum 1:1 (64.).