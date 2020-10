User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis beim SC Paderborn?

Hannover 96 fällt nach der Länderspielpause in alte Muster zurück: Genau so wie bei der Niederlage in Osnabrück, wirkten die 96-Profis über weite Strecken nicht wach und kämpferisch genug. Am Ende setzte es für die Roten eine 0:1 Niederlage. Wie habt ihr die Profis von Hannover 96 gegen den SC Paderborn gesehen? Hier könnt ihr sie bewerten.