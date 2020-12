User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den 1. FC Heidenheim?

Hannover 96 fehlt es weiterhin an Konstanz. In der laufenden Spielzeit haben die Roten noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen gepunktet. Auf die drei bisherigen Siege und das einzige Unentschieden folgte immer eine Niederlage. Diese Serie hat sich nun auch beim 1. FC Heidenheim fortgesetzt und die Niedersachsen haben mit in der Voith-Arena mit 0:1 (0:1) verloren.

Anzeige

Esser fehlt, Kühlwetter trifft

Den ersten Rückschlag musste die Kocak-Elf dabei schon vor dem Anpfiff hinnehmen. Michael Esser, der die Roten in der vergangenen Woche mit seinen Paraden fast im Alleingang zum Sieg beim HSV geführt hatte, musste mit Leistenproblemen Zuhause bleiben. Sein Vertreter Michael Ratajczak machte seine Sache gut, konnte den Kasten aber nicht sauber halten. Nach 20 Minuten ging Heidenheim durch einen Treffer von Torjäger Christian Kühlwetter in Führung. Hannover machte vor allem in Halbzeit eins kein gutes Spiel, kam dann aber besser in die Partie. Für richtig große Gefahr vor dem Tor der Gastgeber konnten Weydandt, Ducksch und Co. allerdings nicht sorgen.