User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den 1. FC Nürnberg?

Zum Abschluss der Saison und damit im letzten Spiel unter der Leitung von Trainer Kenan Kocak hat Hannover 96 eine Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mussten sich die Roten mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Ducksch trifft zum Ausgleich

Schon der Start in die Partie ist den Niedersachsen misslungen. Nach sechs Minuten brachte Erik Shuranov die Gäste aus Nürnberg in Führung. In der Folge kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel und trafen noch vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich. Marvin Ducksch erzielte nach Vorlage von Linton Maina (36.) das 1:1. Nach der Pause hatte besonders Florent Muslija noch einige gute Chancen zur Führung. Das Tor machten jedoch die Nürnberger: Erik Shuranov sorgte für das 1:2 (74.). Hier geht´s zum Spielbericht!