User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den FC St. Pauli?

Wichtiger Sieg für Hannover 96 am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dem 1:0 über den FC St. Pauli verlässt das Team von Trainer Jan Zimmermann die Abstiegszone, springt mit aktuell sieben Punkten zumindest vorübergehend vom 17. auf den 10. Tabellenplatz. Dabei mussten Zimmermann und sein Team bereits früh einen Rückschlag wegstecken. 96-Routinier Mike Frantz verletzte sich bereits in der dritten Spielminute ohne Fremdeinwirken bei einer Flank am Oberschenkel. Zimmermann wechselte in der achten Minute Sebastian Kerk für Frantz ein - und bewies damit ein goldenes Händchen. Kerk erzielte in der 39. Minute nach einem Abschluss von Neuzugang Lukas Hinterseer die 1:0-Führung per Abstauber aus kürzester Distanz.

Anzeige

Im zweiten Durchgang hatte zunächst der St. Pauli den besseren Start erwischt. Bis zur 63. Minute dauerte es aber, bis die erste gute Chance der Kiezkicker durch Ron-Robert Zieler entschärft werden musste. Es war so etwas wie ein Weckruf für die Roten, die danach wieder besser ins Spiel kamen, durch Maximilian Beier und Linton Maina noch gute Chancen auf das 2:0 hatten, diese aber nicht nutzen konnten. St. Pauli hatte noch eine gute Chance nach einer Ecke in der 84. Spielminute, doch der Kopfball von Jakov Medic knallte an die Latte. Letztendlich war es aber ein verdienter Sieg für Jan Zimmermann und sein Team.