User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den FC St. Pauli?

Für Hannover 96 lief zunächst überhaupt nichts zusammen. Schon nach 71 Sekunden erzielte Rodrigo Zalazar den Führungstreffer für die Gäste. Gegentreffer Nummer zwei folgte nur knapp neun Minuten später. Guido Burgstaller traf per Kopf zum 0:2 (10.). Die Niedersachsen liefen lange hinterher, bis Kocak nach einer knappen halben Stunde bereits doppelt wechselte und umstellte. Zwar mit spielerischen Auswirkungen, aber ohne Ertrag.

Haraguchi trifft doppelt

Auch nach dem Pausenpfiff taten sich die Gastgeber unglaublich schwer - bis zur 53. Minute! Völlig überraschend und wie aus dem Nichts stand es plötzlich 2:2. In gerade einmal zwei Minuten und drei Sekunden sorgte Genki Haraguchi mit einem Doppelpack für den Ausgleich (53., 55.). In der Folge hatten die Gastgeber zwar mehr Spielanteile und die besseren Chancen, für einen weiteren Treffer reichte es allerdings nicht. Stattdessen traf St. Pauli in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Sieg.