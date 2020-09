User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den VfL Osnabrück?

Nach guten Leistungen in den letzten beiden Spielen zeigte Hannover 96 in Osnabrück eine schwache Leistung. Entscheidungspunkt der Partie war der umstrittene Elfmeterpfiff in der 33. Minute: Vier Minuten dauerte es, bis die entscheidende Hundertstelsekunde des Spiels ausgewertet war. Eine kleinpuzzelige Indiziensuche, ganz gegen den Sinn des Videobeweises, der doch Schiedsrichter vor krassen Fehlentscheidungen bewahren soll.

Nach dem souverän verwandelten Elfmeter durch den starken Christian Santos versuchte Hannover bis zum Halbzeitpfiff noch den Ausgleich zu erzwingen, ohne Erfolg.