User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Erzgebirge Aue?

Viele gefährliche Szenen gab es in der Anfangsphase der Partie nicht. Doch dann ging es ganz schnell: Wie aus dem Nichts erzielte Pascal Testroet nach einer Fehlerkette in der 96-Abwehr die überraschende Führung für die Gastgeber (23.).

Auch in den zweiten 45 Minuten waren die Roten die bessere Mannschaft. Vor dem Tor des Gegners fehlte dem Team von Kenan Kocak allerdings die Durchschlagskraft. Die erste große Chance nach der Pause hatten wieder die Gastgeber: Zuerst verlängerte Korb eine Flanke aus dem Mittelfeld an den eigenen Pfosten, im Nachgang verfehlte Strauß das Tor deutlich (53.). In der 67. Minute musste 96-Keeper Ratajczak dann ein zweites Mal hinter sich greifen - Clemens Fandrich erzielte das 0:2 für die Sachsen.

Ducksch macht es wieder spannend

Elf Minuten vor dem Ende machte Ducksch die Partie noch einmal spannend. FCE-Keeper Jendrusch ließ den Ball nach einem Schuss von Cerdic Teuchert nach vorne abprallen, Ducksch nutze seine Chance und köpfte den Abpraller unbedrängt ins Tor. Nach einer spannenden Schlussphase blieb es beim 1:2 für Erzgebirge Aue.