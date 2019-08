User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Wiesbaden?

Was für ein Tag für Hannover 96! In Wiesbaden gewinnt die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka mit 3:0. Marvin Ducksch feierte neben seinem Debüt-Treffer auch seinen ersten Doppelpack für die Roten. Er traf in der ersten Hälfte nach Vorlage von Cedric Teuchert und im zweiten Durchgang per Elfmeter. Außerdem erzielte Florent Muslija per Flachschuss das zwischenzeitliche 2:0. Wie habt ihr die Spieler von Hannover 96 gesehen? Hier könnt ihr die 96-Profis bewerten.