User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis beim VfL Bochum?

Das Warten geht weiter: Nach sieben sieglosen Spielen in Serie hat es für Hannover 96 auch beim VfL Bochum nicht für drei Punkte gereicht. Die Roten haben die Partie beim Spitzenreiter mit 3:4 (1:2) verloren. Dabei brachte Kapitän Dominik Kaiser die gut aufspielenden Hannoveraner zunächst in Führung (22.). Der Ausgleich fiel jedoch schon in der 29. Minute und Robert Tesche traf zum 1:1. Noch vor der Pause ließ Gerrit Holtmann Gegentreffer Nummer zwei folgen (38.).

Turbulente Schlussphase

In der 62. Minute konnte Simon Zoller den Vorsprung auf zwei Tore ausbauen. Doch wenig später machte es der eingewechselte Marvin Ducksch mit seinem 2:3-Anschlusstreffer wieder spannend (67.). In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal richtig wild. Nach dem 3:3 durch Philipp Ochs (90.) sorgte Robert Tesche erst in der Nachspielzeit für die erneute Führung der Bochumer und das 3:4 (93.).