Von Beginn an zeigte 96 gegen den VfB Stuttgart ein anderes Gesicht als noch in Bochum. Ducksch belohnte die starke erste Hälfte mit seinem Treffer zum 1:0. Aber: die Roten versäumten es nachzulegen. Nachdem der VfB die Partie in der zweiten Halbzeit drehte, zeigte 96 erneut Comeback-Qualität. Joker Prib traf zum 2:2-Endstand.

