User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der Spieler von Hannover 96 in Fürth? 

Der Auswärtsfluch von Hannover 96 hält weiter an: Nach einer ganz schwachen Leistung haben die Roten mit 1:4 (0:2) bei der SpVgg Greuther Fürth verloren. Damit sind die Niedersachsen seit sechs Auswärtsspielen in Serie sieglos.

Von der ersten Minute an dominierte die Spielvereinigung die Partie. Nachdem 96-Keeper Michael Esser zunächst noch mehrere Chancen der Kleeblätter vereiteln konnte, erzielte Julian Green nach 22 Minuten die verdiente Führung für die Mittelfranken. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Paul Seguin auf 2:0 (27.). Auch nach der Pause verbesserte sich die Leistung der Niedersachsen kaum. In der 52. Minute war es Branimir Hrgota, der mit seinem Tor zum 0:3 zur Vorentscheidung traf. Für etwas Hoffnung sorgte Hendrik Weydandt mit seinem 1:3-Anschlusstreffer (58.). Groß beflügelt wirkten die Roten dadurch allerdings nicht. Schon in der 68. Minute kassierte die Mannschaft von Kenan Kocak das 1:4.