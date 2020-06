User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den SV Darmstadt 98?

Beide Teams haben von Beginn an wenig Chancen zugelassen. Einziger Unterschied: Darmstadt konnte seine Möglichkeit zur Führung nutzen. Serdar Dursun, der zuletzt immer wieder mit 96 in Verbindung gebracht wurde, traf in der 24. Minute zum 0:1. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Marvin Ducksch, doch der 96-Torjäger scheiterte an Lilien-Keeper Marcel Schuhen (25.).