User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung von Hannover 96 bei Fortuna Düsseldorf?

Hannover 96 hat sein vorerst letztes Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 in der Düsseldorfer Merkur Spielarena verloren. Nach einer guten ersten Halbzeit, in der Düsseldorf viel zu schläfrig spielte und sich 96 Chance um Chance erspielen konnte, jedoch keinen Treffer erzielen konnte, drehte das Team von Trainer Friedhelm Funkel im zweiten Durchgang auf und ging durch Rouven Hennings und Ex-96er Kenan Karaman mit 2:0 in Fürhung. Der eingewechselte Nicolai Müller markierte den Anschlusstreffer.

Wie gewont wollen wir nach der Partie von Euch wissen, wie Ihr die 96-Profis in dieser Partie gesehen habt. Hier könnt Ihr eure Noten verteilen.