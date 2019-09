User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung von Hannover 96 beim Hamburger SV?

Hannover 96 hat im Nordduell gegen den Hamburger SV Lehrgeld zahlen müssen. Im Volksparkstadion unterlag das Team von Mirko Slomka dem HSV mit 0:3 durch die Treffer von Sonny Kittel (35.), David Kinsombi (59.) und Bakery Jatta (75.). Die Roten wurden dem Tor der Hamburger nur selten gefährlich, die Doppelchance von Edgar Prib und Marvin Ducksch in Halbzeit zwei war neben einem Schuss von Jannes Horn kurz vor dem Ende das Gefährlichste, was 96 an diesem Sonntag zustande brachte.

Zudem leistete sich 96 bei den Gegentoren zu einfache Fehler: Marvin Bakalorz Abwehrversuch vor dem 0:2 hatte eher wenig mit Fußball zu tun, Torwart Ron-Robert Zieler ließ die harte, flache Hereingabe nur klatschen. Vor dem 0:3 hat sich Julian Korb viel zu leicht von Jatta abkochen lassen, Zieler sah beim Schuss des Gambiers wieder nicht gut aus. Nach fünf Spieltagen steht Hannover 96 mit fünf Punkten auf Platz zwölf - punktgleich mit dem SV Darmstadt auf Relegationsrang 16.