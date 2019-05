User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung von Hannover 96 gegen Bayern München? 

Keine Überraschung in München: Hannover 96 musste sich dem FC Bayern mit 1:3 geschlagen geben. In der zweiten Halbzeit keimte kurzzeitig Hoffnung bei 96 auf, als Jonathas für die Roten per Strafstoß zum zwischenzeitlich 1:2 traf. Wenig später flog er allerdings mit Gelb-Rot vom Platz - und die Hoffnung schwand wieder.

Der Bayern-Sieg ist am Ende verdient, die Roten hatten Glück, dass der VfB Stuttgart zeitgleich in Berlin verlor und der Klassenerhalt somit - zumindest rechnerisch - weiterhin möglich ist.