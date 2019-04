User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung von Hannover 96 gegen Gladbach?

Wieder nix... Hannover 96 hat in der Bundesliga zum achten Mal in Folge verloren - diesmal gegen Borussia Mönchengladbach (0:1). Kämpferisch war die Leistung erneut in Ordnung, doch wieder einmal fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft.

Bei uns könnt ihr - wie gewohnt - Noten vergeben. Wie habt ihr die Leistung der 96-Profis gegen die Fohlenelf gesehen? Jetzt abstimmen!