Jetzt seid Ihr gefragt! Wie bewertet Ihr die Leistung der 96-Profis beim 1. FC Heidenheim?

Schlechter hätte der Auftakt für Hannover 96 in die Partie beim 1. FC Heidenheim nicht laufen können. Schon nach drei Spielminuten brachte Tim Kleindienst die Gastgeber in Führung. 96 wirkte völlig von der Rolle und ließ in der Folge gleich mehrere Chancen für den 1. FCH zu.

Es dauerte 18 Minuten bis die "Roten" zum ersten Mal Torgefahr ausstrahlen konnten, doch ein Treffer gelang den Niedersachsen trotz mehrerer Gelegenheiten nicht.