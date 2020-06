User-Noten: Wie bewertet Ihr die Leistung der 96-Profis gegen den 1. FC Heidenheim?

Verdiente 96-Führung zur Pause

Die Niedersachsen kamen zunächst etwas besser in die Partie. In der 5. Minute vergab Marvin Ducksch die erste gute Möglichkeit nur knapp. Rund 25 Minuten später machte er seine Sache besser und sorgte nach starker Vorarbeit von Strumpartner John Guidetti für die verdiente Führung (30.). Hannover machte weiter Druck und belohnte sich in der 41. Minute gleich zum zweiten Mal: Edgar Prib traf per Linksschuss zum 2:0-Halbzeitstand.