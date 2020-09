User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den Karlsruher SC?

Hannover 96 gelingt - zumindest, was die Punkteausbeute angeht - der Start nach Maß. In einer eher mäßigen Partie setzten sich die Roten mit 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC durch.

Doch das Team von Kenan Kocajk tat sich schwer. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe die Niedersachsen erstmals gefährlich vor das Tor der Karlsruher kamen. Doch Marvin Ducksch scheiterte an KSC-Keeper Marius Gersbeck. Nur wenige Sekunden später machte es Kapitän Dominik Kaiser besser - und erzielte mit einem satten Rechtsschuss die 1:0-Führung für Hannover (25.).

Schon in der 28. Minute fiel der vermeintliche Ausgleichstreffer für die Badener. Doch das Schiedsrichter-Gespann um Tobias Stieler nahm den Treffer zurück. KSC-Torschütze Marco Djuricin soll Ducksch im Kopfballduell gefoult haben. Eine eher glückliche Entscheidung aus 96-Sicht.

Auch nach der Pause gab es zunächst wenig Torchancen auf beiden Seiten. In der 56. Minute war es wieder Marvin Ducksch, der aus sechs Metern an KSC-Keeper Gersbeck scheiterte. Die Karlsruher wurden in Halbzeit zwei zwar aktiver, kamen jedoch kaum zu gefährlichen Abschlüssen. Auf Seiten der Niedersachsen verpassten es Ducksch und der eingewechselte Schindler, den Sack zu zu machen. Das übernahm der ebenfalls eingewechselte Linton Maina. Nach einem Antritt auf der linken Außenbahn konnte der Offensivspieler sicher zum 2:0 einschieben.