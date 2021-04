User-Noten: Wie habt ihr die Leistung der 96-Profis gegen Regensburg gesehen?

Das Warten auf ein Erfolgserlebnis hat ein Ende: Nach acht sieglosen Spielen in Serie konnte Hannover 96 wieder einen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga einfahren. Gegen den SSV Jahn Regensburg legten die Roten die Wiechen zum 2:1-Heimsieg bereits früh in der Partie.

Den Anfang machte Hannovers Spielmacher Genki Haraguchi bereits nach 31 Sekunden. Der Japaner traf nach Ablage von Marvin Ducksch sehenswert aus 17 Metern. Nach 15 Spielminuten hieß es dann bereits 2:0 für 96. Wieder legte Ducksch auf, dieses Mal für Sturmkollege Hendrik Weydandt, der nach langer Leidenszeit endlich wieder einen Treffer erzielen konnte. Regensburg kämpfte sich im zweiten Durchgang jedoch zurück in die Partie. Nach einem umstrittenen Handspiel im Mittelfeld von Andreas Albers traf eben dieser im direkt folgenden Angriff (57.) zum Anschluss. Den Endstand besorgten dann die Protagonisten des 1:0 - dieses Mal aber umgekehrt. Haraguchi nach starkem Solo mit einem ganz feinen Zuckerpässchen auf Ducksch, der den Torwart umkurvte und zum 3:1-Endstand einschob.