User-Umfrage: Wie würdet ihr Hannover 96 gegen Mainz 05 starten lassen?

Das vorletzte Heimspiel von Hannover 96 in dieser Saison steht auf dem Programm: Am Sonnabend (15.30 Uhr) haben die Roten den 1. FSV Mainz 05 zu Gast in der HDI-Arena, es könnte das vorerst vorletzte Spiel im Oberhaus für sie sein. Es ist auch das Spiel eins nach der Verkündung der Rückkehr von Niclas Füllkrug zum SV Werder Bremen.

Noch eine Chance?

Oder kann die Mannschaft von Trainer Thomas Doll doch noch einmal den letzten Strohhalm ergreifen und mit einem Sieg Hoffnung in Sachen Relegation und damit auch in puncto Relegation schöpfen? Mit welcher Startelf seht ihr die größte Chance auf den dafür notwendigen Heimsieg?