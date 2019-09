Hoffen auf die Wende: Mit welcher Elf würdet ihr Hannover 96 in Kiel starten lassen?

Drei Punkte müssen her im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am Freitagabend, sonst droht Hannover 96 der Absturz in die Abstiegsränge. Welche Elf kann die Wende bringen? Ihr könnt hier wie jede Woche abstimmen, welches Team Trainer Mirko Slomka ins Rennen schicken soll.