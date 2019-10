Eine Niederlage in neun Partien: So habt Ihr die restlichen 96-Spiele bis zur Winterpause getippt!

Die Ruhe ist bei Hannover 96 zumindest für kurze Zeit zurückgekehrt. Mit dem 2:0-Sieg bei Dynamo Dresden ist den Roten ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Doch die nächste schwere Aufgabe steht bevor. Am 20. Oktober soll gegen Aufsteiger VfL Osnabrück endlich der erste Heimsieg dieser Saison her.

Folgt jetzt die Siegesserie?

Eine "erkennbare Leistungssteigerung" hatten die Verantwortlichen gefordert. Die haben Martin Kind und Co. in Dresden zu sehen bekommen. Doch war das nun endlich der Start einer Siegesserie? Die wäre mit einem Blick auf die Tabelle mehr als nötig. Aktuell rangiert der Bundesliga-Absteiger mit nur elf Punkten aus neun Partien auf dem elften Tabellenplatz - und damit weit hinter den eigenen Ansprüchen. Vor allem in der heimischen HDI-Arena lief es für die Niedersachsen bisher alles andere als rund. Nach vier Spielen warten die Roten noch immer auf den ersten Dreier.