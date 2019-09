User-Meinung: Ist Marc Stendera ein guter Griff für Hannover 96? Das sagt ihr!

Rund 2.000 User nahmen an der Umfrage teil und standen der Verpflichtung Stenderas mit großer Mehrheit positiv gegenüber. 49,2 Prozent der Teilnehmer sahen vor allem den Vorteil des geringen Risikos und stimmten der Aussage zu, der Transfer eines ablösefreien Spielers könne nie schaden.

Am Deadline-Day hat Hannover 96 sein dünn besetztes Mittelfeld noch einmal mit zwei ablösefreien Spielern verstärkt - Dennis Aogo kam vom VfB Stuttgart, Marc Stendera von Eintracht Frankfurt. Nachdem ihr eure Meinung zu Aogo schon geäußert habt , wollten wir von euch wissen: Ist Stendera ein guter Griff für die Roten?

Knapp 50 Prozent der User sehen in Stendera eine Soforthilfe

48,5 Prozent der User erhoffen sich in Stendera darüber hinaus eine wertvolle Verstärkung, die 96 mit Torgefahr und Zweikampfstärke weiterhelfen kann. Nur 2,2 Prozent halten den Transfer für überflüssig.

Die Erwartungen an den 23-jährigen Mittelfeldmann sind also hoch. Und gebrauchen kann 96 die Qualitäten des veranlagten wie verletzungsanfälligen Rechtsfußes ohnehin. Das zeigten die jümgsten Auftritte, bei denen es an spielerischen Glanzpunkten mangelte.