Zuversicht bei den Usern: Recken schaffen es unter die Top fünf!

Die Handball-Bundesliga hat bereits nach sieben Spieltagen ein Überraschungsteam in seinen Reihen. Die TSV Hannover-Burgdorf steht mit weißer Weste an der Spitze. Nicht Top-Teams wie der THW Kiel (4 Siege, 1 Niederlage), die Füchse Berlin (5 Siege, 2 Pleiten) oder die SG Flensburg-Handewitt (4 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen), sondern der 13. des Vorjahres!

Aus Umbruch wird Durchbruch ( zum Kommentar ), der für pure Euphorie in Hannover sorgt. Ein neues Selbstbewusstsein kehrt in der Landeshauptstadt Niedersachsens ein. "Jetzt soll doch erst einmal einer kommen, der uns schlägt. Wir haben gezeigt, dass wir es mit den Großen aufnehmen können“, sagte Fabian Böhm nach dem Coup.

Meisterschaft? Über 10 Prozent sagen Ja!

Anlässlich dieser fulminanten Serie, haben wir Euch gefragt: Haben die Recken das Zeug zum Spitzenteam?

Um erst den Skeptikern Gehör zu verleihen: 18,5 Prozent glauben, dass der TSV letztlich trotzdem nur im Mittelfeld landen wird. Ganze 10,6 Prozent trauen dem Ortega-Ensemble den großen Wurf in Form der Meisterschaft zu. Den größten Zuspruch erntete die Option: "Sie schaffen es in die Top fünf." 70,9 Prozent sind davon überzeugt. 866 Personen nahmen an der Umfrage teil.

Am 3. Oktober können die Recken auch wettbewerbsübergreifend für Furore sorgen. Dieses Mal im DHB-Pokal in der Flens-Arena bei der SG Flensburg-Handewitt (Anwurf 17 Uhr). In der Liga geht es dann schon drei Tage später weiter um den achten Bundesliga-Sieg in Folge: Am 6. Oktober geht's zur MT Melsungen (Anwurf 16 Uhr).