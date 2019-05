User-Umfrage: Große Mehrheit glaubt an Sieg von Hannover 96 gegen Freiburg!

Wir hatten vor dem Endspiel von Hannover 96 gegen den SC Freiburg einige Fragen an euch. Sollen die Rückkehrer Bebou und Füllkrug ran? Wer soll in der Innenverteidigung starten? Und vor allem: Wie endet die Partie? Das Ergebnis zeigt vor allem eines - der Glaube an das Wunder ist noch groß.