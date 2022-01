Zieler und Beier überragen: So habt ihr die 96-Profis nach der Pokalsensation gegen Gladbach bewertet

Ron-Robert Zieler: So wichtig und so gut! Entnervt Gladbach. Allein gegen Neuhaus dreimal stark – Fußabwehr im Eins-gegen-Eins am Fünfer, den Zirkelschuss lenkt er aus dem Winkel, in der zweiten Halbzeit noch mal per Fuß. Auch Zakaria lässt er im Eins-gegen-Eins verzweifeln. Note 1 ©