Ute Groth über die Probleme des DFB, ihre Kandidatur und ein "Wespennest" in der Verbandsspitze

Ute Groth hatte 2019 mit ihrer Bewerbung für das Präsidentenamt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) für Aufsehen gesorgt. Die Vorsitzende der DJK TuSA 06 Düsseldorf will sich auch bei der aktuellen Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Fritz Keller bewerben. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht sie über ihre Wünsche an den DFB und welche Sorgen kleine Klubs in der Corona-Zeit plagen.

SPORTBUZZER: Frau Groth, wie haben Sie die turbulenten Wochen beim DFB erlebt? Ute Groth: Wir haben erst mal unser ganz normales Tagesgeschäft hier als Sportverein erlebt. Und das ohne Unterstützung vom DFB. Es war alles andere wichtiger für den Verband – die leidigen Geldgeschichten, die Beraterhonorare und gegenseitigen Schmutzkampagnen. Das hat uns alle sehr verärgert, wir hatten ganz andere Sachen zu tun. Herr Keller hat sich sehr bemüht, ist aber an den Strukturen gescheitert. Wir möchten als Amateure einen sauberen Schnitt haben, dass alles neu anfängt und es gut läuft beim DFB.

"Es ist vom DFB fast gar nichts gekommen"

Was haben Sie sich als Verein vom DFB gewünscht? Es ist vom DFB fast gar nichts gekommen. Im letzten Jahr gab es vom Verband eine Hochglanzbroschüre, was Amateurvereine in der Corona-Pandemie machen können. Da waren wir aber schon wieder in Betrieb. Nach der zweiten Unterbrechung haben wir als Vereine versucht, etwas selbst zu regeln. Da hat sich der DFB komplett rausgehalten. Vor ein paar Wochen gab es eine Einschätzung von DFB-Arzt Tim Meier, dass Sport im Freien in Zeiten von Corona gar nicht schlimm ist – aber das weiß er doch schon lange. Das hätte der Verband schon vor einem Jahr rausgeben und damit etwas anstoßen können. Und dann gibt es diese Aktion „Draußen muss drin sein“.

Das klingt nicht begeistert. Da haben Kollegen von mir aus Düsseldorf eine Nachricht an den DFB geschrieben, dass es deutlich zu spät kommt – das brauchen wir jetzt nicht mehr zu unterschreiben, die Sache ist durch. Warum müssen wir eine Petition unterschreiben? Der DFB redet im Namen von 25 000 Vereinen. Das bringt jetzt alles nichts mehr.

Was fehlt den Amateuren in der aktuellen Zeit? In vielen Bundesländern fehlt es an Geld. Vereinssport kann man nicht nur über Mitgliedsbeiträge finanzieren. Und es fehlt auch oft an Anerkennung. Es gibt so viel unsichtbare Arbeit, die die Leute gar nicht mitbekommen.

Ex-Präsident Fritz Keller erklärte, dass sich der Verband "verändern" müsse. Wo würden Sie ansetzen? Die ganze Verbandsstruktur ist ein Fußballverwaltungsapparat, der in vielen Teilen sehr aufgebläht ist. Das ist eine Überbürokratie. Zudem ist das Ganze zu undurchsichtig und für keinen nachvollziehbar. Es ist ein veraltetes Modell, das angepasst werden muss.

"ich kandidiere nur, wenn es ein komplett neues Team gibt"

Hätten Sie keine Angst davor, gegen die von Keller angesprochenen Widerstände innerhalb des Verbandes kämpfen zu müssen? Ich kandidiere für diesen Posten nur, wenn es ein komplett neues Team gibt. Es hat keiner Lust, in dieses Wespennest einzutreten. Es muss erst mal alles aufgeräumt und bereinigt werden. Ein Neustart kann nicht mit der alten Besetzung losgehen. Es gibt ja auch viele Gründe, warum sich weitere Spitzenfunktionäre aus dem DFB zurückziehen sollten.