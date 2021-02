Uth, Huntelaar und Co: Schalke-Trainer Gross beklagt acht Ausfälle vor Derby gegen den BVB

Der FC Schalke 04 muss am Samstag im Revier-Derby gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) auch auf Angreifer Mark Uth verzichten. In der Pressekonferenz vor dem brisanten Duell erklärte S04-Trainer Christian Gross, dass auch der Ex-Nationalspieler nicht im Kader stehen werde. Bei dem 29-jährigen Stürmer bestand bis zuletzt noch Hoffnung auf einen Einsatz gegen den BVB. Der am Oberschenkel verletzte Uth ist nicht der einzige Spieler, der Schalke im kommenden Match fehlt.

Neben Uth bestätigte der Klub auch die Ausfälle von Goncalo Paciencia (Knieverletzung), Steven Skrzybski (Knieverletzung), Kilian Ludewig (Mittelfuß-OP), Salif Sané (Knieprobleme), Frederik Rönnow (Leisten-/Adduktorenprobleme), Klaas-Jan Huntelaar (Wadenverletzung) und Matija Nastasic (Wadenverletzung). Trainer Gross gibt sich dennoch optimistisch vor dem Klassiker gegen den BVB. "Wir werden sicher auch mit Videos arbeiten, um alles herauszuholen. Sodass es den letzten notwendigen Kick gibt, alles in diese Partie hereinzulegen. Aber unsere Spieler wissen auch so ganz genau, worum es morgen geht", so Gross.