Utku Kani wechselt zum SV Ramlingen/Ehlershausen: "Ein feiner und akkurater Junge"

Die könnte es für ihn auch im ersten Oberliga-Spiel des RSE am 6. September geben. Zum Auftakt gastiert der Aufsteiger beim MTV Gifhorn, zum ersten Heimspiel reist am Samstag, 12. September, Eintracht Northeim an. Auch die nächsten Begegnungen haben es in sich: Am dritten Spieltag steigt das Derby bei Arminia Hannover, eine Woche später geht es in Ramlingen mit dem Duell gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder, der zum Auftakt ein Heimspiel gegen FT Braunschweig hat, weiter.