Uwe Gensheimer über die Ziele bei der Handball-EM, mediale Aufmerksamkeit und verpasste Chancen

SPORTBUZZER: Herr Gensheimer, in der Vergangenheit wurde vor allem nach Turnieren häufig gesagt, man müsse den Boom im Handball nutzen. Was ist davon tatsächlich geblieben?

Uwe Gensheimer (33): Es wurden die richtigen Weichen gestellt. Der DHB hat sich professioneller aufgestellt, an der Struktur des Verbandes wird gearbeitet. Die Gelder, die andere Verbände schon länger reinholen, werden mehr. Es ist gesichert, dass die Turniere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. ARD und ZDF rücken die Gesichter unserer Sportart dadurch in den Vordergrund, wir haben 2024 wieder ein Heimturnier, auch ein Frauenturnier findet in Deutschland statt. Zudem wird sich um Jugendturniere bemüht. Da sind wir gut aufgestellt.