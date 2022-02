Uwe Jungandreas wird 60 und blickt zurück: "Delitzsch war in gewisser Weise mein Kind"

Delitzsch. Er steht wie kein anderer für die große Zeit des Delitzscher Handballs: Uwe Jungandreas. Bis in die erste Bundesliga führte er den Verein aus der nordsächsischen Kleinstadt, feierte später mit dem SC DHfK Leipzig, dem SC Magdeburg und inzwischen beim Dessau-Roßlauer HV Erfolge. An diesem Mittwoch wird er 60. Ein Gespräch über Stationen einer mehr als drei Jahrzehnte währenden Karriere, aber auch über Rente und Familie, die Wende und das Glück. Anzeige

60 Jahre Uwe Jungandreas, wie klingt das für Sie? Uwe Jungandreas: Das ist nur eine Zahl, nichts Beängstigendes. Man hat die Jugend eben hinter sich.



Denkt man eigentlich schon an die nahende Rente? Nein, für mich ist das eine Sache, die nichts mit dem Alter zu tun hat. Ob ich nun in zwei, vier oder sieben Jahren in Rente gehe, weiß ich nicht. 2023 habe ich 45 Jahre gearbeitet, dann stehen mir die Entscheidungen offen. Glücklicherweise muss ich mir da nicht so viele Gedanken machen.

Wir halten fest: Eines Tages geht auch Uwe Jungandreas in Rente. Ansonsten hat das Dasein eines Handballtrainers aber nicht viel mit einem herkömmlichen Job zu tun, oder? Ja, es ist ein Job, den du nie aus dem Kopf raus kriegst. Du machst nicht einfach hinter dir die Tür zu und gehst nach Hause, sondern wirst immer damit konfrontiert.

Also können Sie gar nicht abschalten? Heute kann ich es besser, sehe viele Dinge gelassener als früher. Aber wenn du oft täglich zwölf bis 14 Stunden unterwegs bist, dazu fast jedes Wochenende und an den Feiertagen, dann merkst du schon, dass du das eine Weile gemacht hast. Gerade die langen Auswärtsfahrten sind inzwischen eine gewisse Belastung, auch wenn ich mich körperlich absolut fit fühle.

Von 2010 bis 2013 betreute Uwe Jungandreas den SC DHfK Leipzig. © Eibner

Sie sind 1990 bereits mit 28 Jahren Cheftrainer in Freiberg geworden. Wie war das damals? Wurden Sie sofort respektiert? Meine Rolle haben immer alle Spieler respektiert, auch wenn viele damals fünf, sechs Jahre älter waren als ich. Trainer zu werden war immer mein Ziel. Dass es so früh geklappt hat, lag auch daran, dass mir die Wende in die Karten gespielt hat.

Inwiefern? In Freiberg waren der Trainer und viele Spieler weg. Auch sonst gab es viele Veränderungen, alle fragten sich: Wer macht das nur? Ich habe den Posten damals ohne Qualifikation einfach übernommen und die Trainerlizenz erst später nachgeholt. Zu DDR-Zeiten wäre das in der Form sicher nicht passiert. Da gehörte auch Glück dazu.

So wie das Glück, 1997 in Delitzsch zu landen? Delitzsch war für mich der absolute Glücksfall, diese Chance zu kriegen. Sie zu nutzen, das war nicht nur Glück. Dafür habe ich auch sehr viel getan.

Aus heutiger Sicht fragt man sich: Wie konnte ausgerechnet Concordia Delitzsch derart erfolgreich werden? Damals kamen viele positive Dinge zusammen. Der Handball hatte in Delitzsch schon immer eine gewisse Rolle gespielt, dazu kam die Insolvenz der DHfK-Handballer, so wurden allerhand Spieler frei. Dazu haben in der Anfangszeit und über viele, viele Jahre die Strukturen zwischen Wirtschaft und Politik gestimmt. Landrat, Bürgermeister und die Chefs der kommunalen Unternehmen haben die Chance erkannt und beim Schopfe gepackt. Das war einmalig.

Nach dem Aufstieg mit den Delitzschern Handballern brauchte es natürlich entsprechende Kleidung. Auch Coach Uwe Jungandreas (vorn links) bekam einen Anzug verpasst. © Klaus-Dieter Gloger

War Delitzsch die schönste Zeit Ihrer Karriere? Es war etwas Besonderes. Delitzsch war in gewisser Weise mein Kind. Ich bin in der 3. Liga dazu gekommen. Gemeinsam haben wir etwas auf die Beine gestellt, was zu der Zeit seinesgleichen gesucht hat. Ich habe extrem viel Herzblut reingesteckt. Es war eine ganz, ganz tolle und sehr emotionale Zeit. Umso schlimmer war das Ende.

Die Insolvenz im Juni 2010. Hatten Sie damals eigentlich Existenzängste? So viele Jobs als Handballtrainer gab und gibt es schließlich nicht. Das stimmt. Aber Existenzängste hatte ich nicht. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, weil man ja eigentlich warten muss, bis einer anruft. Insofern war der Schritt nach Leipzig nur logisch, auch wenn er eher kam als geplant.

Hängt es Ihnen nach, dass es in Leipzig nicht geklappt hat, die nächste „Jungandreas-Dynastie“ aufzubauen? Nein, jetzt nicht mehr. Natürlich war es das Ziel, mit Leipzig den Schritt in die 1. Bundesliga zu machen. Das hat nicht funktioniert und wer auf diesem Gebiet arbeitet, muss mit Rückschlägen rechnen. Das sind eben die Mechanismen der Branche. Es war keine menschliche Enttäuschung, das lief alles sehr sauber ab.

Und dann durften Sie mit Magdeburg einen der größten Namen im deutschen Handball trainieren. Eine riesige Erfahrung, ein riesiges Erlebnis, ein sehr emotionales halbes Jahr. Es hätte auch kaum jemand damit gerechnet, dass ich dort so viel bewegen kann.

Auch an der Seitenlinie des SC Magdeburg stand Uwe Junandreas stets unter Strom. © Worbser

Nun sind es schon wieder mehr als sieben Jahre in Dessau. Woher kommt diese langfristige Arbeitsweise? Das ergibt sich einfach mit der Zeit. Ich bin nie jemand gewesen, der beim kleinsten Gegenwind einknickt. Ich möchte langfristige Dinge aufbauen.

Auch Ihr Sohn Jan ist in sehr jungen Jahren Trainer geworden und quasi Ihr Nachfolger beim neuen NHV Concordia Delitzsch. Wie ist Ihr Austausch? Nehmen Sie auch etwas von ihm mit? Was das rein Fachliche betrifft eher weniger. Es sind eher kleine Dinge bei gewissen Übungsformen. Was ich mir von ihm mitnehme: Er ist genauso ehrgeizig wie ich, aber in seinem jungen Alter gelassener, als ich es damals war.

Also die Lockerheit? Ja. Dabei war ich nie ein verbissener Mensch, sondern bin ein lustiger und geselliger Typ. Aber beim Handball stand ich immer unter Druck, entweder ging es um den Aufstieg oder gegen den Abstieg, da gab es kein Mittelding.

Was hat sich in Ihren drei Jahrzehnten als Handball-Lehrer verändert? Der Umgang im mentalen Bereich ist heute ein ganz anderer. Aber es ist auch logisch, dass sich die Dinge verändern. Die ersten Spieler, die ich hatte, sind heute 65 und jetzt arbeite ich wieder mit 19-Jährigen. Da kann ich mir keine Arbeitsweise mehr erlauben, wie es zu meiner Anfangszeit in Delitzsch war. Ich bin weiter ein fordernder Trainer, aber auch ich habe dazugelernt.